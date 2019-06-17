 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
102 0
Beş köyü dolu vurdu
Beş köyü dolu vurdu
162 0
 
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
215 0
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
49 0
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
27 0
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
161 0
Şampiyon Hamitköy Masterleri
Şampiyon Hamitköy Masterleri
63 0
banner82

Mesajınız var

banner27

banner315
Mesajınız var
banner267

Sn. Mustafa Akıncı, köy ziyaretlerine başlamanız, birçok kişide seçim startını verdiğiniz yönünde algılandı. Acaba bu yormların doğruluk payı var mı?

Sn. Dursun Oğuz, geçtiğimiz gün Çiğ süt fiyatlarını açıklamanız sonrasında süt imalatçıları artık işlerinin daha da zorlaştığını ifade ettiler. Anlaşılan onlarda destek bekliyor. Allah kolaylık versin…

Sn. Tolga Atakan, Telekomunikasyon Dairesi’ne bir yakınınızı istihdam ettiğiniz yönünde haberler acaba doğru mu? Yoksa sizin bilginiz dışında yapılan bir istihdam mı?

Sn. Hüseyin Angolemli, bir Tv programında yaptığınız açıklamada 1964 öncesi dönemi bakanlıklarına dönmek gerektiğini dile getirdiniz. Bu konuda oldukça sert eleştiriler almışsınızdır herhalde…

Sn. Nazım Beratlı, geçtiğimiz gün sizi kırmızı renk bir golfla Lefkoşa’da gördük. Ancak oldukça şaşırdık. Zira plakası henüz değişmemişti bu aracın. Hayırdır  6 aydır bu aracı herhalde hiç kullanmıyordunuz…

Sn. Evren Mannaş, geçtiğimiz sezon Süper Lig’e çıkmanızda önemli katkısı olan oyuncularınızdan birçoğu takımdan ayrıldı. Yerine iyi takviyeler için kolları sıvamışsınız. Allah kolaylık versin…

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.