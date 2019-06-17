Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, köy ziyaretlerine başlamanız, birçok kişide seçim startını verdiğiniz yönünde algılandı. Acaba bu yormların doğruluk payı var mı?

Sn. Dursun Oğuz, geçtiğimiz gün Çiğ süt fiyatlarını açıklamanız sonrasında süt imalatçıları artık işlerinin daha da zorlaştığını ifade ettiler. Anlaşılan onlarda destek bekliyor. Allah kolaylık versin…

Sn. Tolga Atakan, Telekomunikasyon Dairesi’ne bir yakınınızı istihdam ettiğiniz yönünde haberler acaba doğru mu? Yoksa sizin bilginiz dışında yapılan bir istihdam mı?

Sn. Hüseyin Angolemli, bir Tv programında yaptığınız açıklamada 1964 öncesi dönemi bakanlıklarına dönmek gerektiğini dile getirdiniz. Bu konuda oldukça sert eleştiriler almışsınızdır herhalde…

Sn. Nazım Beratlı, geçtiğimiz gün sizi kırmızı renk bir golfla Lefkoşa’da gördük. Ancak oldukça şaşırdık. Zira plakası henüz değişmemişti bu aracın. Hayırdır 6 aydır bu aracı herhalde hiç kullanmıyordunuz…

Sn. Evren Mannaş, geçtiğimiz sezon Süper Lig’e çıkmanızda önemli katkısı olan oyuncularınızdan birçoğu takımdan ayrıldı. Yerine iyi takviyeler için kolları sıvamışsınız. Allah kolaylık versin…