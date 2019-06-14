Sn. Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı olarak yapılan temaslar sonucunda Güney’den talep edilen katil zanlısının iadesini ve kuzeydeki katil zanlısının iade edilmesini gerçekleştirmeniz nedeniyle sizleri kutluyoruz. İnşallah bu gibi işbirlikleri artarak devam eder.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak gelecek eğitim yılı için gerek ilkokul gerekse orta dereceli okullarda bina yapımı için ihale süreci başlatacak mısınız? Zira İskele’de Bekirpaşa Lisesi Kolej bölümü ayrı bir derslik yapımı için yıllardır bekliyormuş.

Sn. Dursun Oğuz, kaçak etle mücadele konusunda hiçbir korkunuz olmadığını bu nedenle ne gerekirse yapacağınızı dile getirdiniz. İnşallah bu dediğinizi başarırsınız. Ancak ülkemizde kuzu eti fiyatları adeta uçtu.

Sn. Mehmet Harmancı, Sağlık Şubesi’nin çalışmaları Lefkoşalılardan takdir toplamasına karşın, Temizlik Şubesi ile ilgili görüşler olumsuz. Zira her taraf ot ve moloz doluymuş. Bizden iletmesi.

Sn. Ziya Emir, kızınızın takdirle liseyi bitirmesi sizi oldukça gururlandırmış. Acaba bundan sonraki süreç için istikamet yurt dışı mı? Allah yardımcınız, yolunuz açık olsun.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu olarak yaptığınız keşiflerde av popülasyonu ile ilgili neler gözlemlediniz? Gelen bilgilere göre av hayvanı popülasyonu çok azalmış yönünde.