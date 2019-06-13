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Sn. Kudret Özersay, akaryakıta zam yapmama kararınıza rağmen dün itibariyle bazı ekmek fırınları ekmeğe zam yapmış. Bu serbest piyasa ekonomisinde böyle zamlara müdahale edilemez değil mi?

Sn. Tolga Atakan, artık hükümetin de onay almasıyla birlikte hizmetlere başlamanızın zamanı geldi. Yıpranan anayolların biran önce tamir edilmesi için kolları sıvayarak işe başlanması şart. Kolay gelsin.

Sn. Tufan Erhürman, yaklaşık 8 ay sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için partinizin kimi aday göstereceği konuşulmaya başlanmış. Özellikle sizin isminiz öne çıkıyor. Sizin bu konudaki yaklaşımız ne acaba?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, partiniz UBP’nin hükümete gelmesi sonrasında sosyal medyadan yaptığınız paylaşımlarda hep işinizi öne çıkarmanız dikkat çekiyor. Hayırdır yoksa kırgınlıklarınız mı var?

Sn. Menteş Gündüz, geçmiş olsun. İnşallah en kısa sürede ayağa kalkarsınız. Zira Güzelyurt bölgesinin size ihtiyacı var.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak Değirmenlik Kavşağı ile Demirhan arasındaki anayolun orta refüjüne yapılan peyzaj çalışması çok güzel. Bölgeye ayrı bir hava kattı.

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