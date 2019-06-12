Sn. Mustafa Akıncı, etrafımızdaki denizlerde gerginlik ve çatışma siyaseti istemediğinizi dile getirdiniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu bizim elimizde olmayan bir durum. Filler ve çimenlerin hikayesi gibi.

Sn. Erkut Şahali, sosyal medyadan yaptığınız tespit oldukça yerinde. Zira, hükümetin bir an önce gerekli adımları atması gerek. İnşallah yarım bıraktığınız işleri tamamlarlar.

Sn. Ünal Üstel, birçok küçük otel geçtiğimiz yılın yaz aylarındaki doluluğu mumla arıyormuş. Dediğiniz gibi inşallah 2020 yılını da kaybetmemek için çalışmaya başlamakta fayda var.

Sn. Hasan Taçoy, bayram öncesi yapılmak istenen tüp gaz zammını erteletmiştiniz. Umarız bu zam hiç olmaz. Zira petrol fiyatları uzun bir süredir düşüşte. Döviz ise stabil bir seyir izliyor.

Sn. İbrahim Özsoy, her yıl düzenlediğiniz geleneksel Kanal T ödül gecesi yoğun katılımla yapılmış. Anlaşılan oldukça beğenilen bir program yapıyorsunuz.

Sn. Umut Bahadır, Esentepe Spor Kulübü başkanlığını bırakmışsınız. Yeni başkanla yeni bir motivasyon olması fikri oldukça yerinde. İnşallah gelecek sezona yeniden Süper Lig’de olursunuz.