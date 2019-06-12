 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
6 0
Doğu’da gündem takas
Doğu’da gündem takas
272 0
 
Pato’ya evinden çağrı var
Pato’ya evinden çağrı var
260 0
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
10 0
Kız öğrenciler aşılanıyor
Kız öğrenciler aşılanıyor
72 0
Kanal T ödülleri verildi
Kanal T ödülleri verildi
273 0
Goller Özgün için atıldı
Goller Özgün için atıldı
26 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

banner262
Mesajınız Var
banner267

Sn. Mustafa Akıncı, etrafımızdaki denizlerde gerginlik ve çatışma siyaseti istemediğinizi dile getirdiniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu bizim elimizde olmayan bir durum. Filler ve çimenlerin hikayesi gibi.

Sn. Erkut Şahali, sosyal medyadan yaptığınız tespit oldukça yerinde. Zira, hükümetin bir an önce gerekli adımları atması gerek. İnşallah yarım bıraktığınız işleri tamamlarlar.

Sn. Ünal Üstel, birçok küçük otel geçtiğimiz yılın yaz aylarındaki doluluğu mumla arıyormuş. Dediğiniz gibi inşallah 2020 yılını da kaybetmemek için çalışmaya başlamakta fayda var.

Sn. Hasan Taçoy, bayram öncesi yapılmak istenen tüp gaz zammını erteletmiştiniz. Umarız bu zam hiç olmaz. Zira petrol fiyatları uzun bir süredir düşüşte. Döviz ise stabil bir seyir izliyor.

Sn. İbrahim Özsoy, her yıl düzenlediğiniz geleneksel Kanal T ödül gecesi yoğun katılımla yapılmış. Anlaşılan oldukça beğenilen bir program yapıyorsunuz.

Sn. Umut Bahadır, Esentepe Spor Kulübü başkanlığını bırakmışsınız. Yeni başkanla yeni bir motivasyon olması fikri oldukça yerinde. İnşallah gelecek sezona yeniden Süper Lig’de olursunuz.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.