Sn. Ersin Tatar, Türkiye’de kaynak aktarımının kısa sürede başlayacağını söylediniz. Ancak hükümet olarak herhalde siz de bazı kamusal reformlara başlamanız gerekecek…

Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı ile Çiftçiler Birliği’nin yaptığı görüşmeler neticesinde tahıl alım fiyatlarını açıkladınız. Bu arada arpanın yurt dışına gönderileceği yönünde bazı haberler var bunun doğruluk payı ne?

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak cezaevinde yaşanan başıboşluğu önlemek için bazı tedbirler almanız şart oldu. Bu konuda en öncelikli iş gardiyan sayısını artırmak olmalı…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, KTFF yetkilileriyle birlikte Paris’te FIFA’dan yetkililerle yaptığınız beklenmedik görüşme inşallah iyi sonuçlara vesile olur…

Sn. Hayri Orçan, Tatlısu Belediyesi olarak ülkemizdeki 5. Cittaslow belediye olmanız nedeniyle başta siz olmak üzere tüm bölge halkını kutlarız. Gerçek bir cittaslow belediye olacağınıza inancımız tam…

Sn. Koral Bozkurt, ülkenin en iyi orta saha oyuncularından olan Ünal Kaya’yı renklerinize bağlayarak transfer sezonuna flaş bir transferle başladınız. Acaba devamı olacak mı?