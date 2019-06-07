Sn. Ersin Tatar, bayram öncesi hükümet ortağınızla Türkiye’ye yaptığınız ziyaret sonrasında ekonomi ve Kıbrıs konularında iddialı açıklamalarda bulundunuz. Anlaşılan ilerleyen günlerde beklediğiniz yeni gelişmeler olacak.

Sn. Kudret Özersay, son zamanlarda gerek size gerekse partinize yapılan saldırılar sizi manen yıpratmış gibi görünüyor. Zira dün yaptığınız paylaşım siyasetten yana bir serzeniş gibiydi.

Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak oldukça geniş bir alanda üreticiyle buluşuyorsunuz. Bu nedenle birçok sorunla karşılaşacaksınız. Umarız sporcu kimliğiniz nedeniyle enerjiniz düşmeden çalışmaya devam edersiniz.

Sn. Süleyman Manavoğlu, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı polislerin sürekli devriye yapmasına karşın Surlariçi bölgesinde yaşanan adli olaylar dikkat çekiyor. Acaba bir polis karakolunu yeniden Surlariçi’ne taşımak mı gerek?

Sn. İzzet Türkmen, kısa zamanda oldukça iyi bir üye sayısına ulaşan Hak-Sen sendikasının geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilmişsiniz. İkinci döneminizde çok daha iyi işlere imza atmanızı temenni ederiz.

Sn. Doğan Sahir, gerçekten de ülkemizde Dünya Çevre Günü’nü kutlayacak bir çevre kalmamak üzere. Artık uyarı değil harekete geçme zamanı geldi bizce.