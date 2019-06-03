 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Fulya Tilki dünya dördüncüsü
Fulya Tilki dünya dördüncüsü
2 0
Rengârenk uçurtmalar Gönyeli’yi selamladı
Rengârenk uçurtmalar Gönyeli’yi selamladı
3 0
 
6 0
Gönyeli çocuklarla güzel
Gönyeli çocuklarla güzel
16 0
Polisten kaçak avı
Polisten kaçak avı
31 0
Dünyada yalnızca 23 tane daha var
Dünyada yalnızca 23 tane daha var
11 0
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
469 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

banner262
Mesajınız Var
banner267

Sn. Ersin Tatar, hükümetinizin güvenoyu alması sonrasında artık kolları sıvayarak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik girdaptan kurtulmak için adımlar atma zamanı. Kolay gelsin..

Sn. Tolga Atakan, son günlerde artan trafik kazaları ve ölümler yine ülkeyi yasa boğdu. İki genç kişinin ayni gün hayatını kaybetmesi, ülkede trafik konusunda bazı şeylerin eksik olduğunu gözler önüne seriyor…

Sn. Sunat Atun, hükümet oylamasında Meclise gitmeyerek tepkinizi ortaya koymuşsunuz. Ama partiniz içinde mücadelenize ve ülkeye hizmet etmeye devam etmenizde fayda var diyoruz…

Sn. Hasan Sertoğlu, kulüplerin sezon bitmeden gerek 21 yaş altı futbolcu sayısı gerekse yabancı futbolcu sayısı konusunda itirazlarını geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda dile getirmemeleri sonrasında geçtiğimiz sezonki gibi devam etmesi kararı almışsınız. Hayırlısı olsun…

Sn. Erhan Arıklı, katıldığınız bir TV programında söylediğiniz Tufan Erhürman’la ilgili olumlu sözler dikkat çekiciydi. Yani sayın Erhürman Cumhurbaşkanlığına aday olursa destek verecek misiniz?

Sn. Emirali Öztüccar, Değirmenlik Kulübü camiasının sevilen ismi İrfan Erbay’ın ani vefatı herhalde sizi de derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan sabır sizlere ise sabırlar diliyoruz…

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.