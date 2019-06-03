Sn. Ersin Tatar, hükümetinizin güvenoyu alması sonrasında artık kolları sıvayarak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik girdaptan kurtulmak için adımlar atma zamanı. Kolay gelsin..

Sn. Tolga Atakan, son günlerde artan trafik kazaları ve ölümler yine ülkeyi yasa boğdu. İki genç kişinin ayni gün hayatını kaybetmesi, ülkede trafik konusunda bazı şeylerin eksik olduğunu gözler önüne seriyor…

Sn. Sunat Atun, hükümet oylamasında Meclise gitmeyerek tepkinizi ortaya koymuşsunuz. Ama partiniz içinde mücadelenize ve ülkeye hizmet etmeye devam etmenizde fayda var diyoruz…

Sn. Hasan Sertoğlu, kulüplerin sezon bitmeden gerek 21 yaş altı futbolcu sayısı gerekse yabancı futbolcu sayısı konusunda itirazlarını geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda dile getirmemeleri sonrasında geçtiğimiz sezonki gibi devam etmesi kararı almışsınız. Hayırlısı olsun…

Sn. Erhan Arıklı, katıldığınız bir TV programında söylediğiniz Tufan Erhürman’la ilgili olumlu sözler dikkat çekiciydi. Yani sayın Erhürman Cumhurbaşkanlığına aday olursa destek verecek misiniz?

Sn. Emirali Öztüccar, Değirmenlik Kulübü camiasının sevilen ismi İrfan Erbay’ın ani vefatı herhalde sizi de derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan sabır sizlere ise sabırlar diliyoruz…