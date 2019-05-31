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Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz akşam katıldığınız Antrenörler Derneği ödül gecesinde yaptığınız konuşma sırasında Özel Tahsin’e yaptığınız gönderme sonrası kopan kahkaha tufanı ile herkesin keyfi yerine gelmiş.

Sn. Tolga Atakan, hükümetin güvenoyu alır almaz, karayollarında yarım karlan projelerin tamamlanması amacıyla kolları sıvayacağınızı söylemişsiniz. İnşallah en kısa zamanda çalışmalara başlanır.

Sn. Tufan Erhürman, UBP-HP hükümet programının görüşmesinde yaptığınız konuşmada programın somut bir şey içermediğini söylediniz. Sizce nasıl somut şeyler olmalıydı?

Sn. Biray Deliceırmak, göreviniz süresince verdiğiniz büyük ikramiyeler içerisinde herhalde en ilginç olanını önceki gün verdiniz. Zira hem büyük ikramiye hem de 8 teselliyi kazanan tek bir kişinin olması büyük bir tesadüf olsa gerek.

Sn. Mehmet Harmancı, belediyenize bağlı Hamitköy ve Göçmenköy kulüplerinin Süper Lig’e çıkması sizi oldukça mutlu etmiş. Hamitköy kavşağına astırdığınız tebrik pankartı bölge halkı tarafından takdir topladı.

Sn. Özhan Monargalı, takımınız Dumlupınar’ın yeni sezona Süper Lig parolasıyla başlayacağı için takviyelere başlamışsınız. Bizce elinizdeki gençlerle hiç takviye yapmadan Süper Lig’e çıkabilirsiniz. Yolunuz açık olsun.

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