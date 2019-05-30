Sn. Ersin Tatar, son günlerde hükümet ortağınız HP’nin hem içten hem dıştan aldığı darbeler nedeniyle ortaklığınızın uzun sürmeyeceği görüşleri hakim. Bu konuda sizin düşünceniz ne? Bu arada partinizde HP ile hükümet kurmanıza tepkili olanların da sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

Sn. Hasan Taçoy, yaptığınız açıklamalardan anlaşıldığına göre, enerji satım alımı yapılan AKSA ile bundan sonraki süreçte anlaşma konusunda çetin pazarlıklar olacak. Kolay gelsin.

Sn. Ünal Üstel, Turizm Bakanlığını devralmanız sonrasında bizce yapmanız gereken en önemli iş ülkemize turist getiren uçak şirketlerinin uyguladığı yüksek fiyatları düşürmeniz olmalıdır. Aksi takdirde ülkeye gelecek turist kalmayacak.

Sn. Hüseyin Özgürgün, bir UBP’li olarak partinizin Kudret Özersay’lı HP ile hükümet kurmasına gönlünüzün razı olmadığı için hükümet programına güvenoyu vermeyeceğiniz açıkladınız. Acaba güvenoyu vermemenizin altında hakkınızda yapılan ağır suçlamalar da mı var?

Sn. Raif İlker Buran, Mayıs ayının rekor sıcaklıklarla geçmesi oldukça dikkat çekici. Acaba Haziran ayında da bu şekilde rekor sıcaklıklar olacak mı? Yoksa daha mı serin geçecek dersiniz?

Sn. Sanlı Çoban, koyu bir Beşiktaşlı olarak takımınızın yeni teknik direktörü sizce kim olmalıdır? Türk mü yoksa bir yabancı mı tercih edersiniz?