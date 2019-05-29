Sn. Ersin Tatar, hayırlısı ile yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yapmışsınız. Acaba ilk Bakanlar Kurulu toplantısında zam kararı çıktı mı?

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak yatırımcılara da yardımcı olmak için yeni dönemde nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için bir mekanizma kurma çalışmalarınız olduğunu açıkladınız. İnşallah kısa sürede gerçekleşir.

Sn. Oğuz Dursun, Tarım Bakanlığı olarak giydiğiniz ateşten gömleğin ilk önemli sınavını herhalde TÜK konusunda vereceksiniz. Bu arada çiftçinin beklediği tahıl fiyatları konusunda görüşmeler nasıl gidiyor?

Sn. Mehmet Özbilgehan, adınızın Spor Dairesi ile anıldığı bugünlerde yeni hükümet ortakları arasında ilk krizin Spor Dairesi’nde yaşandığı bildiriliyor. Hayırlısı ne ise olsun diyelim.

Sn. Akay Aşina, ikinci devrede devraldığınız başkanlık göreviyle K.Kaymaklı Kulübü’nün ligde kalmasını sağladınız. İnşallah yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurarsınız.

Sn. Mehmet Evram, Dumlupınar Spor Kulübü olarak yeni sezon öncesi takımı deneyimli ve dinamik bir teknik kadroya emanet ederek geleceğin Süper Lig ekibini kurma yönünde adım attınız. Hadi hayırlısı.