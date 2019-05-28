Sn. Mustafa Akıncı, AP seçimlerinde Niyazi Kızılyürk’in AKEL’in verdiği destekle seçilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemiz için olumlu bir gelişme olur mu?

Sn. Kudret Özersay, partinizde son bir hafta içinde yaşanan istifalar oldukça dikkat çekici. İnşallah bu istifalar partinizin dağılmasına neden olmaz.

Sn. Hasan Taçoy, Ekonomi Bakanlığınız hayırlısı olsun. Ama bundan sonraki günlerde parti genel sekreterliği görevinizi bırakmalısınız. Zira zor bir görevi üstlendiniz.

Sn. Mehmet Harmancı, Taşkent Doğa Parkı yetkilileriyle yaptığınız görüşmede söylediğiniz gibi doğal yaşam alanları korunmalı. Ancak bunun için yeni inşaatlara izin verilmemeli. Zira doğal yaşam alanları kayboluyor.

Sn. Aysu Basri Akter, kurumunuz BRTK’nın AKEL propagandası yaptığı yönünde eleştirilere oldukça sert bir yanıt verdiniz. Bizce de böyle bir yanıt gerekliydi. Allah sabır versin.

Sn. Hasan Sertoğlu, bir futbol sezonunu da tamamlamış oldunuz. Gerek Süper Lig’de gerekse Birinci Lig’de bu yıl seyir zevki yüksek maçlar izlendi. İnşallah gelecek sezon kalite daha da yukarıya çıkar.