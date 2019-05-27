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Sn. Ersin Tatar, Başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk röportajlarından birini CTP yayın organı Yenidüzen Gazetesi’ne vermeniz sizin ne kadar demokratik ve eşitlikçi bir siyasetçi olduğunuzu gösteriyor.

Sn. Olgun Amcaoğlu, sizin açıklamanıza göre, ay sonuna kadar Türkiye’den 280 milyon TL’lik bir kaynak aktarımı olacağı yönünde olurken, ortağınız Kudret bey böyle bir şey söz konusu olmadığını söylüyor. Acaba kime inanalım?

Sn. Ayşegül Baybars, artık vatandaşlık için sırada bekleyen vatandaşların işlerini halletmenize siyasi bir engel kalmadığına göre önümüzdeki süreçte bol bol vatandaşlık vereceksiniz.

Sn. Okan Dağlı, dünkü Avrupa Parlamentosu seçimi için Güney’e oy kullanmaya giden bazı vatandaşların seçmen kayıtlarının yapılmadığı için oy kullanamadıkları yönündeki şikayetlerini herhalde duymuşsunuzdur. Bu konuda bir yorumunuz var mı?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, birçok çiftçinin neredeyse hasadı bitirmeye başladığı bildiriliyor. Ancak hala bugün oldu ne arpa ne de buğday fiyatlarının ne olacağı açıklanmadı. Bu konuda yeni bakanla bir görüşme yaparak en kısa sürede fiyatların açıklanması bekleniyor.

Sn. Sanlı Çoban, Galatasaray’ın önceki gün yaptığı kutlamalar sırasında sizin eski yöneticilerinizden ve şu anki TFF Başkanı olan Hüsnü Güreli’nin kupa töreninde sevinç gösterilerine katıldığı görülmüş. Bu konudaki yorumunuz nedir?

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