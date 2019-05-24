Sn. Faiz Sucuoğlu, bakanlık devir tesliminde söylediğiniz gibi Zeki Çeler’in her yaptığı olay olmuştu. İnşallah sizin de yaptıklarınız çok konuşulur. Bunun için de özel sektöre biraz daha önem vermeniz şart.

Sn. Tolga Atakan, koltuğunuzu kaybetmediğinize göre, artık icraat zamanı. Yollardaki bozuklukların giderilmesi için yaklaşık olarak 5 aylık bir zamanınız var. İnşallah bu süre zarfında gerekli müdahaleler yapılır.

Sn. Ali Pilli, uzun zamandır hayalini kurduğunuz bakanlık koltuğunu nihayet elde ettiniz. Yıllardır kazandığınız deneyimlerinizi sağlık alanında kullanacağınıza inancımız tam. Allah kolaylık versin.

Sn. Sunat Atun, bakanlık bekleyenler arasında olan kişilerden biri de sizdiniz. Ancak anlaşılan o ki birileri sizin bakanlığınızı istememiş. Her olmayan işte hayır vardır.

Sn. Oktay Kayalp, CTP MYK’sına önerdiğiniz Ulaş Altıok’un partiden ihraç isteminiz, parti MYK’sı tarafından reddedildi. Bizce de böyle değerli kişilerin partinizden ihracı yanlış olurdu.

Sn. Hasan Öztaş, bu aralar yeni projeler için harıl harıl çalışıyormuşsunuz. Herhalde en öncelikli projeniz, bölgenizdeki kavşaklarının güzelleştirilmesi olacak. Zira bazı yerlerde