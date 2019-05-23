Sn. Ersin Tatar, daha ilk dakikadan Cumhurbaşkanı Akıncı ile ilgili yaptığınız ‘ayar verme’ gafınız inşallah ilerleyen günlerde daha büyük çatışmalara neden olmaz. Bu arada Başbakanlığınız hayırlısı olsun.

Sn. Ünal Üstel, yıllar sonra yeniden Turizm Bakanlığı görevini üstlenmeniz çok güzel oldu. Bakanlığın işleyişini ve turizmin sıkıntılarını bilen bir kişi olarak inşallah kısa sürede önemli çalışmalara imza atarsınız.

Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı göreviniz hayırlısı olsun. Tam tarımda tahıl hasadının başladığı günlerde görevi devralarak zor bir döneme giriş yaptınız. Çiftçi hem doğrudan gelir desteği ödemesi hem de tahıl fiyatları için beklenti içinde.

Sn. Ayşegül Baybars, yeni kabinede yine yer almanız nedeniyle sizi kutluyoruz. Hem en genç hem de tek kadın bakan olarak İçişleri Bakanlığı’ndaki geçmiş dönemdeki performansınızın üstüne çıkmanız dileğiyle.

Sn. Olgun Amcaoğlu, yıllarca müsteşar olarak görev yaptığınız Maliye Bakanlığı’na Bakan olarak geri dönmeniz herhalde sizin için ayrı bir önemli. İnşallah boşalan Maliye kasasını elinizi vatandaşın cebine götürmeden doldurursunuz.

Sn. Hüseyin Cahitoğlu, gelen duyumlara göre siz de yeniden eski görevinize yani Spor Dairesi Müdürlüğü görevine dönüyormuşsunuz. Hadi hayırlısı olsun.