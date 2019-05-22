Sn. Kudret Özersay, halen net konuşmamanıza rağmen müstakbel hükümet ortağınız UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bugün kabineyi Cumhurbaşkanına sunabileceğinizi açıkladı. Acaba sizin bakanlıklarınızda bir değişiklik var mı?

Sn. Özdil Nami, Ekonomi Bakanlığınız dönemi boyunca yaptığınız işleri anlattığınız basın toplantısında açıkladığınız rakamlar arasında bulunan yenilebilir enerji kullanımının 70 KW ulaştığı bilgisi gerçekten de çok güzel bir haber. Demek ki halk yenilenebilir enerjiden faydalanmayı tercih etmeye başladı.

Sn. Fikri Ataoğlu, bakanlığınız döneminde turizm alanında birçok girişiminize rağmen beklediğiniz turist patlaması olmadığı görülüyor. Bunun belki de en önemli sebebi ülkeye direkt uçuşların olmayışıdır.

Sn. Filiz Besim, daha 15 aylık bir bakanlık döneminiz olmanıza rağmen bakanlığın enerjisinin bittiğini söylemenize çok üzüldük. Biz sizi savaşçı kolay kolay yılmayan birisi olarak biliyorduk.

Sn. Ali Karavezirler, bölgenizde bulunan anayoldaki refüjü çiçeklerle güzelleştirme çalışmalarınız hızla devam ediyormuş. Özellikle Değirmenlik –Dağyolu Kavşağı’ndaki peyzaj çalışması çok güzel oldu. Devamını diliyoruz.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu olarak yine karga avını başlatmışsınız. Hedeflenen 15 bin karga avı inşallah gerçekleşir. Zira bu yıl geçtiğimiz yıla göre her taraf otlarla dolu olduğu için karga avı yapmak zorlaşıyor herhalde.