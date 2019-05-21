Sn. Ersin Tatar, koalisyon hükümeti çalışmaları için artık hızlanmanızda fayda var. Zira ülkede sorunlar dağ gibi büyüyor. Koltuk kavgası yerine hizmet kavgası vermek gerek.

Sn. Yenal Senin, Halkın Partisi olarak üç bakanlıkta ısrarcı olmanızı anlıyoruz. Ancak işi daha fazla uzatmadan ya tamam ya da devam demeniz şart. Zira ülkenin kaybedecek zamanı yok.

Sn. Ali Pilli, gelen haberlere göre Güzelyurt bölgesinde gittiğiniz her yerde bakanlık konusundaki beklentilerinizi dile getiriyormuşsunuz. Bekleyen derviş, muradına ermiş diyoruz.

Sn. Tolga Atakan, bu yıl yine takımınız Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşması nedeniyle keyfinizin oldukça yerinde olduğu bildirildi. Bu arada olası hükümette yine bakanlık alacak mısınız?

Sn. Aysu Basri Akter, BRTspor kanalınızın her geçen gün kendini geliştirmesi dikkatlerden kaçmıyor. Üç gün boyunca Kıbrıs Rallisi’ni canlı yayınlayarak önemli bir görevin üstesinden gelen ekibinizi kutluyoruz.

Sn. Metin Menekşeli, hasta bir Mormenekşe taraftarı olarak geçtiğimiz gün oynadığınız Çanakkale maçından alınan mağlubiyet nedeniyle oldukça moralinizin bozulduğu bildirilmekte. Ama moralinizi bozmayın, gençlere güven verin ki son maçta galibiyete ulaşsınlar.