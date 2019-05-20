Sn. Ersin Tatar, HP ile bir koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşılan o ki çetin pazarlıklar var. Bu arada parti içindeki pazarlıklar nasıl gidiyor?

Sn. Hasan Taçoy, aldığımız duyumlara göre partinizde özellikle Tarım Bakanlığı konusunda oldukça fazla istekli milletvekili varmış. Bu arada sizin de bir bakanlık istediğiniz iddia ediliyor.

Sn. Tolga Atakan, kurulması muhtemel bir UBP-HP hükümetinde acaba yine bir bakanlık görevi alacak mısınız? Yoksa bu hükümette siz görev almak istemiyor musunuz?

Sn. Mehmet Harmancı, Hala Sultan Camii’nde gerçekleşen iftar programına davetli olmanıza rağmen polis tarafından alınmamanızın altında ne sebepler olduğunu boş geçin. Dini bir olayda misafir gelen bir kişinin geri çevrilmemesi gerekir.

Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün bu sezon tüm kupaları müzenize toplamanız nedeniyle başta siz olmak üzere tüm camiayı kutlarız. Anlaşılan o ki gelecek sezonlar için de iddialısınız.

Sn. Buket Özatay, telif hakları konusunda Güney Kıbrıs’ta başlatmış olduğunuz hukuki mücadeleyi inşallah sonuna kadar götürürsünüz. Zira sanat evrensel olduğu için bu konuda ambargo veya tanınmazlık söz konusu olamaz.