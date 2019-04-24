Sn. Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı olarak önceki gün dört damacana su şirketinin üretiminin durdurulduğu yönündeki açıklamanız sonrasında dün farklı açıklama yapılması kafaları karıştırdı. Bazen yapılan küçük hatalar büyük zararlara yol açıyor unutmayın.

Sn. Serdar Denktaş, elinize aldığınız ot biçme makinesiyle mahallenizdeki yol kenarlarındaki otları biçmeniz şaşkınlığa neden oldu. Bu duyarlılığınızdan dolayı sizi tebrik ederiz. İnşallah herkese örnek olur.

Sn. Özdil Nami, önümüzdeki günlerde akaryakıta yeni bir zam yapılacağı konusunda duyumlar geliyor. İnşallah bu zam vatandaşın belini daha da bükecek şekilde bir zam olmaz.

Sn. Ersin Tatar, Türkiye’de son yaptığınız görüşmeler sonrasında acaba yeni hükümet için çalışma yapmanız konusunda işaret aldınız mı? Yoksa bu konu gündeme gelmedi mi?

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak oluşturduğunuz Çocuk Meclisi ile bölgedeki çocukların da sesi olmak için harekete geçmeniz çok güzel. Bir cittaslow belediyesine yakışır adımlar atıyorsunuz.

Sn. Metin Menekşeli, takımınız Mormenekşe’nin iki haftalık galibiyet serisi sonrasında birebir rakiplerinden Maraş’a farklı mağlup olması moralinizi bozmuş. Moralinizi bozmaya gerek yok, desteğe devam.