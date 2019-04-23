Sn. Tufan Erhürman, hükümetin sallandığı yönündeki aylardır yazılanlar artık doruk noktasına çıkmış gibi. Büyük ortak olarak son gelinen noktada hoşnutsuzluğunuzu dile getirmeniz ortaklar arasında soğuk rüzgarlara neden olmuş. Hadi hayırlısı.

Sn. Kudret Özersay, bir haber sitesinde çıkan habere göre, hükümet son demlerini yaşıyormuş. Bunun en büyük nedeni ise ekonomik çıkmazmış. Acaba yazıldığı gibi ay sonu hükümet değişikliği olur mu?

Sn. Tolga Atakan, herkesin beklediği artık çevre yolunun tamamlanması ama anlaşılan yeterli bütçe olmadığı için son çalışmalar yapılamıyor. Allah kolaylık versin.

Sn. Bülent Dizdarlı, emeklilik günleriniz nasıl geçiyor? Herhalde takımınız Çetinkaya ile ilgili daha fazla çalışma yapıyorsunuz. Bu arada yeni kitap çalışmaları nasıl gidiyor?

Sn. Raif İlker Buran, bugünden itibaren yükselmeye başlayacak olan hava sıcaklıkları beklenen yaz havasını getirecek mi dersiniz? Zira ülkemizde Nisan ortasında kar yağması ender görülen bir durumdu.

Sn. Mustafa Borataş, geçtiğimiz Cumartesi günü İskele’de oynanan Gençler Birliği – Binatlı maçını izleyenler arasında siz de varmışsınız. Gözlemlerinize ve tecrübenize göre Gençler Birliği kümede kalır mı?