Sn. Mustafa Akıncı, anlaşılan bundan sonra her yapacağınız çalışma göze batacak. Baksanıza neredeyse 2 yıldır rafa kaldırılan Kermiya Milli Park projesini gündeme getirmeniz her tarafı ayağa kaldırdı…

Sn. Tufan Erhürman, kamuda kamu görevlilerinin işini geçici işçilerin yaptığına dikkat çektiniz. Bu durum inşallah ilerde bir sıkıntıya mal olmaz…

Sn. Tolga Atakan, ağır vasıtalar için hız sınırlandırması getirmek için yaptığınız düzenlemeler çok yerinde. Zira birçok ağır vasıta sürücüsü adeta yollarda terör estirmekte…

Sn. Sibel Siber, neredeyse 2 yıl önce Cumhuriyet Meclisi başkanlığınızın son döneminde başlatmış olduğunuz Kermiya bölgesine milli park yapılması çalışması yeniden gündeme geldi. İnşallah bittiğinde sizin de isminiz unutulmaz…

Sn. Emrah Yeşilırmak, Yeni Erenköy Belediyesi sınırları içinde bulunan Karpaz Gate Marina’nın mühürlenmesi oldukça ses getirdi. Belki belediyeniz açısından yapılması gerekirdi ancak dışa açılan bir pencere olarak buranın mühürlenmesi hiç hoş bir durum değil sanki…

Sn. Nevzat Akçagil, köyünüz Görneç’te dün düzenlenen festivale katılım oldukça iyiymiş. El makarnası tüketimi herhalde yüzleri güldürmüştür…