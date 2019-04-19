Sn. Erkut Şahali, ülkemizde adım adım yaz aylarına doğru ilerlerken sıcaklıklarla birlikte yangın tehlikesi de artmaya başladı. İnşallah yeni alınan geçici yangın personeli kısa sürede eğitilip yangınlara müdahaleye hazır olurlar.

Sn. Filiz Besim, ülkemizde bir ilk olan kalp naklini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapmanız çok büyük bir gelişme. İnşallah sağlık alanındaki bu gelişmeler ilerleyerek sürer.

Sn. Özdil Nami, dövizdeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatlarına zam kaçınılmaz gibi gözüküyor. İnşallah bu durum elektrik fiyatlarına da yansımaz.

Sn. Alev Şensoy, çalıştığınız bankaya bağlı şirketlerden olan Nissan Plaza’daki yangının büyümeden söndürülmesi, bir felaketin önüne geçti. Çalışanlar ve itfaiye başta olmak üzere herkesin özverisine teşekkür etmek gerek.

Sn. Vargın Varer, deneyimli bir ekonomist olarak ekonominin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle dövizdeki yükselişin devam edeceğini düşünüyor musunuz?

Sn. Mustafa Zurnacılar, bölgenizde gerçekleştirilen festivallerin en renklisi olan Mormenekşe Enginar Festivali için belediye olarak katkı yapmaya devam ediyorsunuz herhalde. Ancak belediyenin mali durumu nedeniyle katkı miktarı düşükmüş diye duyduk.