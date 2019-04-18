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Sn. Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak başlattığınız Temiz Düşün projesi kapsamında dün Karpaz’daki Ronas sahilinde yaptığınız temizlik çalışmasına birçok kurum kuruluş ve okul da katkı koydu. İnşallah caretta caretta kaplumbağaları bu yıl sorunsuz denize ulaşabilecek.

Sn. Tolga Atakan, Telekomünikasyon’da adım adım kamu-özel ortaklığı işletmeciliğine gidilmesi için adımlar atılıyor. İnşallah bu adımlar sonucunda ülke genelindeki işletmeler dijitalleşme yönünde de ilerleyecektir.

Sn. Cemal Özyiğit, okullarda süt dağıtımı olayı oldukça güzel bir gelişme. Bu olay ülkemizde insanların süt kullanımını çocuk yaştan benimsemesi için önemli. Allah kolaylık versin.

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak önümüzdeki Pazar gününe kadar yer yer sağanaklar olacağını açıkladınız. Acaba bu sağanaklarda dolu yağışı beklenebilir mi?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, bu yıl bereketli yağmurlar nedeniyle neredeyse hiç susamayan ekinlerde verim oldukça yüksek olacağa benziyor. Acaba rekoltenin ne kadar olacağını tahmin ediyorsunuz? Bu arada doğrudan gelir desteği konusunda son durum ile ilgili bir gelişme var mı?

Sn. Erhan Sevgin, dostunuz Ekrem İmamoğlu’nun nihayet mazbatasını alması sizi oldukça mutlu etmiş. Herhalde bunun şerefine bu akşam bir parti düzenleyeceksiniz.

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