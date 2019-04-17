Sn. Tufan Erhürman, sizin de söylediğiniz gibi ve Anayasa’da belirtildiği gibi milletvekilliği dokunulmazlığını suistimal etmek çok doğru değildir. Bu nedenle seçilmiş kişilerin ülkeye örnek olması gerekiyor.

Sn. Özdil Nami, ülke genelinde özellikle anayol ve kavşaklarda bulunan aydınlatmaların bir elden geçmesi gerekiyor. Zira vatandaşlar geceleyin araç sürerken zifiri karanlık olan kavşaklarda kazayla burun buruna kalıyorlar.

Sn. Cemal Özyiğit, KTOEÖS’ün dün gerçekleştirdiği grev ve eylemlerden dolayı birçok ortaokul ve liselerde eğitim aksadı. İnşallah bu durum daha fazla devam etmez. Bu Göç Yasası mağduriyetini artık ortadan kaldırmak şart.

Sn. Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz hafta ülkemizde bulunan İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk gençler oldukça güzel anılarla adadan ayrılmış. Özellikle son gece karşılıklı göbek atmanız unutulmayacak herhalde.

Sn. Erkut Şahali, ülkede her geçen gün artan sebze fiyatlarında en önemli etkenin, birçok sera ürünün Güney Kıbrıs’a ithal edilmesiymiş diye öğrendik. Acaba bu konuda bir sınırlama koymak gerekmez mi?

Sn. Redif Nurel, takımınız Merit A. Yeşilova’nın başına getirdiğiniz teknik direktör ile çıkışınız sürüyor. Bu çıkışınız birçok takımın canını yakmasına karşın yolunuza devam etmeniz çok güzel. İnşallah diğer takımlara da örnek olur.