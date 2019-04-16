Mesajınız var

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Sn. Ayşegül Baybars, 2018 yılında 2 bin civarında kişinin mal edinmek için başvurduğunu açıkladınız. Acaba bu mal edinmek için başvuranların ne kadarı vatandaş? Bu arada kırsal kesim arsası verilen gençlerin sayısı nedir?

Sn. Erkut Şahali, 125 kişiyi mevsimlik olarak yangın hazır kuvveti kadrosuna almanız çok önemli. Ülkede artan işsiz sayısını bir nebze olsun azaltarak birçok aileden de hayır dua aldınız.

Sn. Bertan Zaroğlu, kullandığınız kiralık aracınıza polis tarafından el konulması olay olmuş. Keşke bu araç sizin üzerinize kayıtlı olsaydı. Zira kiralık aracın kime verilmişse ondan başkası kullanamaz.

Sn. Semavi Aşık, başınız sağ olsun. Anneniz Ayşe Aşık’ın vefatı nedeniyle size ve ailenize Allah’tan sabır diler, merhumeye de rahmet diliyoruz.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak oluşturduğunuz ‘Yerel Üretim Bahçesi’ne öğrencilerin ilgisi sizi herhalde oldukça memnun etmiştir. İnşallah bilinçli bir gençlik oluşması için bu çalışmalar çok fayda sağlayacak.

Sn. Ege Çakmak, takımınız Fenerbahçe’nin evinde yine yenilmemesine sevinmişsiniz. Ancak sıralamadaki yerinize baktığımız zaman Fenerbahçe için halen tehlike çanları çalmakta.

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