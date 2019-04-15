Sn. Mustafa Akıncı, BM temsilcisi Lute yeniden bir girişim yapmak için çalışmalara başladı. Acaba bu çaba sizce bir işe yarayacak mı?

Sn. Tufan Erhürman, son açıklanan Rekabet Edilebilirlik Raporu’na göre ülkemiz bu yıl bir nebze olsun ilerleme sağladı. Ancak henüz çok fazla iş yapılması gerek. Bunun için de hükümetinize önemli görevler düşmekte.

Sn. Tolga Atakan, dünyada hızla ilerleyen dijital dönüşüm için ülkemizde de hızlanması için yaptığınız çalışmalar kösteklenmeye çalışılıyor ancak yolunuza devam etmenizde fayda var.

Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak ilerleyen günlerde kamu reformu konusunda hükümete baskı yapma konusunda kararlı olduğunuzu dile getirdiniz. İnşallah bu kararlılığınız hükümeti harekete geçirir.

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın lider Başakşehir’i yenmesi sonrasında yeniden şampiyonluk için heveslendiniz mi? Yoksa bu yıl şampiyonluk zor mu?

Sn. Cemil Sarıçizmeli, son gittiğiniz yurtdışı cittaslow toplantısından dönüşte Çin’den domates tohumu getirerek deneme yapmaya başlamışsınız. Hadi hayırlısı diyelim.