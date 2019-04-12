Sn. Filiz Besim, devlet hastanelerinde yaşanan alt yapı sorunlarının giderilmesi için yaptığınız çalışmalar dikkat çekiyor. Son olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin paslı sandalyelerini değiştirerek takdir aldınız.

Sn. Ayşegül Baybars, gardiyanlara eğitim için DAÜ ile bir protokol yapılması çok güzel, ancak cezaevinin alt yapısının iyileştirilmesi için de bir çalışma yapılması gerek.

Sn. Zeki Çeler, bu inşaatlardaki iş güvenliği sorunlarını aşmak için güçlü bir neşter vurmak şart gibi. Bunun için de personel sayısını artırmakta fayda var.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin bugün olacağı Bypass ameliyatı için moral ziyaretleri yaparak ona güç verdiniz herhalde. İnşallah büyük bir sorun yaşamadan sağ salim ameliyat olur.

Sn. Anıl Kaya, uzun zamandır sizi halk arasında göremiyoruz. Anlaşılan o ki Maliye Bakanlığı’ndaki göreviniz sizi oldukça fazla meşgul ediyor, kolay gelsin diyelim.

Sn. Özhan Monargalı, takımınız Dumlupınar’ın Kıbrıs Kupası yarı final mücadelesinde Süper Lig’deki ezeli rakibiniz MTG ile oynadığı maçı uzatmalarda kaybetmesi herhalde moralinizi bozmuştur. Ama rövanşın neler getireceği bilinmez.