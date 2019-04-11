Sn. Tufan Erhürman, geçtiğimiz akşam 6 partinin liderlerinin katıldığı TV programında, partililerinizden yine büyük beğeni topladınız. Özellikle yerinde cevaplarınızla yine tam puan aldınız.

Sn. Ersin Tatar, sizin de katıldığınız TV programında geçtiğimiz seferki programın aksine bu kez daha çok konuşarak ve eleştirilerinizle dikkat çektiniz. Umarız bu sefer partililerinizden tepki almazsınız.

Sn. Filiz Besim, Tıp-İş’in yaptığı basın toplantısında kamu hastanelerinin acil servislerine yıl içinde başvuran hasta sayısının ülke nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekildi. Bu da personel yetersizliğini ortaya çıkarıyor herhalde.

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı’nda yaptığınız görevle gelen tüm vatandaşlardan yine takdir toplamaya devam ediyormuşsunuz. Çalışan demir her zaman ışıldarmış, siz de çalışkanlığınızla takdir toplamaya devam ediyorsunuz.

Sn. Ahmet Benli, Gönyeli’deki üst geçit probleminin en geç Mayıs’ın ilk haftasında sona ereceği yönündeki sözleriniz bu yolu kullananları biraz olsun rahatlattı. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Niyazi Güvenir, ülkemiz futbolunda önemli bir kesimin ilgilendiği BTM Ligleri için çalışmalara devam ediyorsunuz. Maşallah dünkü BTM 2 kura çekimine de kulüplerin ilgisi oldukça iyiymiş.