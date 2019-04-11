banner255
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
152 0
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
157 0
 
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
95 0
Süper Çamlık
Süper Çamlık
24 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
55 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
Motodragçılar nefesleri kestiler
Motodragçılar nefesleri kestiler
67 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

banner262
Mesajınız Var
banner267

Sn. Tufan Erhürman, geçtiğimiz akşam 6 partinin liderlerinin katıldığı TV programında, partililerinizden yine büyük beğeni topladınız. Özellikle yerinde cevaplarınızla yine tam puan aldınız.

Sn. Ersin Tatar, sizin de katıldığınız TV programında geçtiğimiz seferki programın aksine bu kez daha çok konuşarak ve eleştirilerinizle dikkat çektiniz. Umarız bu sefer partililerinizden tepki almazsınız.

Sn. Filiz Besim, Tıp-İş’in yaptığı basın toplantısında kamu hastanelerinin acil servislerine yıl içinde başvuran hasta sayısının ülke nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekildi. Bu da personel yetersizliğini ortaya çıkarıyor herhalde.

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı’nda yaptığınız görevle gelen tüm vatandaşlardan yine takdir toplamaya devam ediyormuşsunuz. Çalışan demir her zaman ışıldarmış, siz de çalışkanlığınızla takdir toplamaya devam ediyorsunuz.

Sn. Ahmet Benli, Gönyeli’deki üst geçit probleminin en geç Mayıs’ın ilk haftasında sona ereceği yönündeki sözleriniz bu yolu kullananları biraz olsun rahatlattı. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Niyazi Güvenir, ülkemiz futbolunda önemli bir kesimin ilgilendiği BTM Ligleri için çalışmalara devam ediyorsunuz. Maşallah dünkü BTM 2 kura çekimine de kulüplerin ilgisi oldukça iyiymiş.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.