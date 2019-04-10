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Sn. Mustafa Akıncı, dün Anastasiadis’in kurmayları yaptıkları basın toplantısında müzakerelerin devamının Rum tarafı için tek yol olduğunu ifade ettiler. Bu açıklamalar size gerçekçi geliyor mu?

Sn. Tolga Atakan, Telekomünikasyon Dairesi’nde yeniden yapılandırma için başlatılan çalışmalardan dolayı Tel-Sen uyarı grevlerine başlıyor. İnşallah bu grevler aksamalara neden olmaz.

Sn. Zeki Çeler, yeni iş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı tüzüğünde cezaların çok artırıldığını söylüyorsunuz. Ancak cezalarla hayat kurtarılamayacağını siz bizden daha iyi biliyorsunuz.

Sn. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türklerine devrinin 64. yılında yapılacak etkinliklerde Evkaf’ın Kıbrıs Türklerine devrini sağlayan liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü umarız unutmazsınız.

Sn. Ali Pilli, dünkü Meclis Genel Kurulu’nda yaptığınız konuşmada hükümetin tüm yolları masaya yatırması gerektiğini söylediniz. Bizce artık masaya yatırma değil tamirat çalışmalarına başlaması lazım. Zira yollar köstebek yuvasına döndü.

 

Sn. Emrah Yeşilırmak, Yeni Erenköy Belediyesi’ni 9 ay gibi bir sürede toparlanmanız ve çalışır hale getirmeniz yanında bölge halkına yaptığınız yardımlar da gözden kaçmıyor. Sizden talep edilen tekerlekli sandalye isteğini yerine getirmeniz çok yerinde bir hareket.

 

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