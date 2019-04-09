Sn. Tufan Erhürman, hükümet olarak ne Türkiye ile bir sıkıntınız olduğunu ne de 4’lü koalisyonda sıkıntı olduğunu ifade ettiniz. Ama büyük ortağınız öyle konuşmuyor.

Sn. Kudret Özersay, anlaşılan o ki Serdar Denktaş’ın, Ercan Havalimanı işletmecisi Emrah Turanlı’dan borç alma konusu dörtlü koalisyon arasında çatlağa neden oldu. İnşallah sorunu erken zamanda kendi aranızda çözersiniz.

Sn. Ersin Tatar, hükümette çatlak büyüyor. Ana muhalefet partisi olarak UBP’nin bundan sonraki süreçte nasıl bir tavır takınacağını belirlediniz mi?

Sn. Erkut Şahali, yoğun uğraşlar sonucunda Korkuteli ağılarlına akan suların önünün kapatılması bölgedeki hayvancı ve çiftçileri sevindirirken, Köprü Göleti’nin taşma tehlikesi ortaya çıkması o bölgedeki insanlarımızı endişe içine itmiş.

Sn. Hasan Sertoğlu, hafta sonu oynanan Yenicami – MTG maçında oluşan atmosfer ülkemizde özlenen bir atmosferdi. İnşallah böyle maçların devamı gelir.

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, başınız sağ olsun. Kıymetli kayınbabanızı kaybetmişsiniz. Mustafa Raif Birman’a Allah’tan rahmet sizlere ise sabırlar dileriz.