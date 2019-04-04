Mesajınız var

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Sn. Erkut Şahali, Köprü Göleti’ne giden suyun yanlış müdahale sonucunda Korkuteli ve Çayönü ovalarına yayılmaya başlaması ile yeni bir tehlikenin yaşandığını açıkladınız. Anlaşılan kaş yapayım derken göz çıkarıldı.

Sn. Serdar Denktaş, anlaşılan o ki Nisan ayı ile birlikte başlayan zam yağmuru yağan bahar yağmurlarından daha fazla halkı etkileyecek. Allah vatandaşımızı korusun.

Sn. Özdil Nami, elektrik zammı sonrasında akaryakıt zammı ile vatandaşın beli tamamıyla büküldü. Yapılan zamlar belki devleti rahatlatacak ama vatandaşı sefalete sürükleyecek gibi.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak birçok belediyenin yardımına hızır gibi yetişiyormuşsunuz. Son olarak İnönü Belediyesi’ne bağlı Dörtyol bölgesinde yaşanan su baskınlarını önlemek için araçlarınızla müdahale yapmışsınız.

Sn. Hasan Sertoğlu, geçmiş yıllarda BTM play-off finalleri gece maçı olarak oynatılmasına karşın bu yıl gündüz hem de öğle saatlerinde oynatılacak olması spor severlerin tepkisine neden oldu. Bizden iletmesi.

Sn. Hasan Öztaş, hafta sonu Geçitkale semalarında yapılacak olan hava sporları etkinliği bölge için iyi bir tanıtım olabilir. Bu konuda bir çalışma yapmanızda fayda var.

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