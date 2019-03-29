Sn. Tufan Erhürman, dün günü birlik yaptığınız Ankara ziyareti inşallah hayırlara vesile olmuştur. Zira Maliye’nin kasası tam takır guru bakır misali bomboş.

Sn. Kudret Özersay, suçluların teslimi konusunda Güney Kıbrıs’la acaba görüşmeler yapılıyor mu? Yoksa sadece BM aracılığıyla mı bu talepler yapılıyor?

Sn. Mustafa Naimoğluları, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yarın gerçekleştireceği genel kurulda şu ana kadar dört kişi adaylığını açıkladı. Anlaşılan bu sefer yarış sert geçecek.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, Meteoroloji’nin uyarıları doğrultusunda Pazar günü yapacağınız Kültürlerin Buluşması etkinliğini ileriki bir tarihe ertelemişsiniz. Bir mağduriyet olmaz inşallah.

Sn. Engin Arca, siz de emekliler kervanına katılacak olanlar arasına girmişsiniz. Hadi hayırlısı olsun. Acaba emeklilik günlerinde neler yapacaksınız? Spora dönersiniz inşallah.

Sn. Bedia Balses Çeliker, dün son yolculuğuna uğurladığınız amcanız İsmail Menevili’nin ülke futbolundaki yeri unutulmayacak. İnşallah ilerleyen günlerde ona yakışır bir anıtı da sahaya dikersiniz.