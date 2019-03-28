Sn. Zeki Çeler, sigortalı özel sektör çalışanlarına ek maş konusunda bir gelişme var mı? Yoksa sadece bir düşünce olarak kaldı mı? Keşke uygulama şansınız olabilseydi diyoruz.

Sn. Filiz Besim, büyük hastaneler dışındaki bucaklardaki polikliniklerde verilen sağlık hizmetleri her geçen gün takdir topluyor. İnşallah bu gelişmelerle büyük hastanelerdeki yoğunluk azalacaktır.

Sn. Ersin Tatar, ana muhalefet olarak hükümetin ekonomik yönden çok kötü olduğunu sürekli dile getiriyorsunuz. Acaba hükümette olsanız şu anki koşullarda zam olmayacak mıydı?

Sn. Enis Elagöz, Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılması konusunda atılan adımlar çalışanlarda rahatsızlığa neden oldu? Özelleştirme yoluna gidileceği yönünde açıklamalardan dolayı tepkiler büyüyor. Daire müdürü olarak bu konuya ne diyorsunuz?

Sn. Cafer Gürcafer, katıldığınız bir radyo programında hükümeti acemilikle suçladınız. Ama siz de biliyorsunuz ki acemilik olmadan uzmanlaşma olmaz.

Sn. Hilmi Öztemiz, Mormenekşe’nin sevilen siması futbol sahalarının emektarı İsmail dayının vefatı, futbol camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu. İnşallah onun bıraktığı değerli mirası daha ileriye taşırsınız.