Sn. Özdil Nami, eski jeneratörler nedeniyle elektrik üretiminde tasarruf yapmanın zor olduğunu söyleyerek, alınacak yeni jeneratörlerle bu tasarrufun olacağını ifade ediyorsunuz. Ancak bu yeni jeneratörler de halka zam olarak dönmez inşallah.

Sn. Tolga Atakan, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması özelleştirilerek yapılmaya çalışılacaksa bu konuda hem çalışanlar hem vatandaş kazan kaldıracak gibi.

Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak yaptığınız basın toplantısında da belirttiğiniz gibi pahalılığın esas kaynağı devletin aldığı vergiler olsa gerek. Zira üretimde kullanılan maddelerin birçok ithal olduğu için uygulanan vergilerle maliyetleri iki katına çıkıyor.

Sn. Hasan Ecer, artık emeklilik için gün sayıyormuşsunuz. Hadi hayırlısı diyelim. Acaba emeklilik günlerinizde ne yapacağınız konusunda bir planlama yaptınız mı?

Sn. Cemal Erdoğan, Esentepe bölgesinde bulunan sitelerdeki her bir konuta su bağlantısı yapmak için talep ettiğiniz ücret dudak uçuklatıyormuş. Bizce bu miktarı düşürerek tüm bölgeyi su şebekesine bağlarsanız belediye çok güzel gelir elde edecek.

Sn. Rifat Berkel, takımınız Gençler Birliği’nin son oynadığı maçta galibiyeti son saniyede kaçırmış olması oldukça üzüntü verici bir olay. Umarız sezon sonunda bu son dakika kaybedilen puanlar aranmaz.