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Sn. Tufan Erhürman, kamu reformu konusunda geçtiğimiz hafta bir araya geldiğiniz kamuda yetkili sendika ve kuruluşlarla yapılan görüşme neticesinde bazı iyileştirmeler yaptınız herhalde. İnşallah kısa sürede bu reform çalışması gerçekleşir.

Sn. Kudret Özersay, parti olarak ülkede gidilmedik yer bırakmayacaksınız herhalde. Ancak vatandaşların en büyük beklentisi olan usulsüzlüklerin yargıya taşınması konusu bizce de çok fazla uzadı.

Sn. Zeki Çeler, dün giydiğiniz çoraplarla down sendromlular için bir destek de siz verdiniz. Ancak bizim bildiğimiz sizin böyle çorapları sık sık kullandığınız yönünde.

Sn. Faiz Sucuoğlu, arkadaşlarınızla birlikte öğle yemeğinde Lefkoşa’nın nezih bir mekanında buluşarak hem karnınızı doyurmuşsunuz hem de durum değerlendirmesi yapmışsınız diye duyduk.

Sn. Nidai Güngördü, 14 Nisan tarihinde Girne Belediyesi ile Atletizm Federasyonu’nun düzenleyeceği Turkcell Girne Yarı Maratonu’nu umarız gelecek yıllarda uluslararası bir maratona dönüşür.

Sn. Öztül Özerdem, uzun zamandır sesinizi duyamadık. Nerelerdesiniz ne yapıyorsunuz? Herhalde hasta yoğunluğundan başınızı kaldıracak vaktiniz yoktur diye düşünüyoruz.



 

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