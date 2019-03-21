Sn. Filiz Besim, Yaşlılar Haftası nedeniyle bazı yaşlı bakımevlerine ziyaretler yaparak yaşlılarla bir araya gelmeniz çok güzel.

Sn. Erkut Şahali, bu yıl ülke genelinde oldukça güzel bir verim olması nedeniyle Tarım Bakanlığı olarak rahat bir dönem mi geçireceksiniz? Yoksa TÜK’ün bütçesi nedeniyle sıkıntı olacak mı?

Sn. Tolga Atakan, 2019 yılında hizmete girmesi beklenen yeni Ercan Havalimanı’nın 2020’ye sarkmasının nedeni nedir acaba? Teknik sorunlar mı? Yoksa bürokrasinin yavaşlığı mı dersiniz?

Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgeniz İskele’de 31 Mart tarihinde yapılacak olan Kültürlerin Buluşması etkinliği oldukça büyük ilgi görüyormuş. İnşallah sorunsuz bir organizasyon olur.

Sn. Çağdaş Uçaner, Binatlı’ya başkanlık konusunda isminiz konuşulmasına karşın siz geri atmak durumunda kalmışsınız. Herhalde destek beklentileriniz yeterli olmadı.

Sn. Sefa Karahasan, Kıbrıs’ta DHA olarak her an canlı yayına geçecek ciddi bir teknolojik alt yapı hazırlamışsınız. Önümüzdeki günlerde sizden gündem oluşturacak haberler bekliyoruz.