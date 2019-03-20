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Sn. Mustafa Akıncı, dün Pile’de oynanan Nea Salamina – MTG maçına katılmamanız birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Sizin de haklı olduğunuz yönü var ancak, bunun bir spor faaliyeti olduğunu unutmamak gerekir.

Sn. Kudret Özersay, dünkü dostluk maçı ile ilgili yaşanan siyasi krizde Cumhurbaşkanı Akıncı, BM’yi suçladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BM’nin adadaki varlığı artık sorgulanmalı değil mi?

Sn. Menteş Gündüz, kamu reformu konusunda ileride bir kaos ortamı oluşacağı konusunda yaptığınız açıklama dikkat çekici. Ancak bunu neye dayandırdığınız pek açık değil.

Sn. Ahmet Dargın, yeni tarifeler konusunda yaptığınız basın toplantısı ile vatandaşların aklındaki sıkıntı tam giderilmiş değil. Ancak açıkladığınız 80 bin abonenin 300 kilowatt altında tüketim yaparak % 15 indirim alacağı güzel bir haber.

Sn. Yenal Senin, parti olarak çoklu tarifeye tepkili olduğunuzu açıkladınız. Anlaşılan o ki hükümet ortaklarınızla aranızdaki sorun giderek büyümeye başladı.

Sn. Koral Bozkurt, dün oynanan maçta ünlü futbolcu Drogba ile yan yana oturmanız dedikodulara neden oldu. Acaba yeni sezonda MTG’de oynayacak mı? Bu işin şakası tabii ki, ancak takımınızla bu güzel organizasyona katılmanız çok yerindeydi.

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