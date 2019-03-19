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Sn. Ayşegül Baybars, Bakanlığınız kontrolünde olan Merkezi Cezaevi’nde yaşanan sorunların hiç sonu gelmiyor. Artık bir neşter vurarak herkesin beklentileri doğrultusunda bir cezaevi yaratmanız gerek.

Sn. Erkut Şahali, aldığımız duyumlara göre Süt Kurumu, artan koyun sütü nedeniyle bazı bölgelerde küçükbaş hayvancıdan süt alımını durdurmuş. İnşallah mağduriyet büyümeden bir çözüm bulursunuz.

Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediye başkanı olarak bölgenizde gerçekleşen tüm etkinliklerde davetlere katılmayı ihmal etmiyormuşsunuz. Bu arada Serdarlı İlkokulu Dayanışma yemeğinde de bulunarak efkar dağıtmışsınız.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi bünyesinde yetiştirilen yerli tohum ürünlerine talep nasıl? Beklentileri karşılayabiliyor musunuz? Zira vatandaşlar yerli ürünlere veya tohumlara merak saldı.

Sn. Dudu Cumaoğlu, Mağusa Kültür Derneği olarak gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerle fark yaratmaya devam ediyorsunuz. Özellikle Liseler arası Ses Yarışması yine büyük ilgi görmüş.

Sn. Tuluy Kalyoncu, Kıb-Tek’in Nisan başından itibaren uygulamaya koyacağı yeni tarife sizce vatandaşın cebine daha az fatura miktarı olarak yansıyacak mı?

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