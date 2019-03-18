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Sn. Tufan Erhürman, ülkede turizm için gerçekten çok büyük potansiyel var. İnşallah bu potansiyeli Türkiye’den gelecek olan turistlerle çok daha iyi tanıtabiliriz.

Sn. Teberrüken Uluçay, geçtiğimiz Cuma akşamı Mağusa’da gerçekleştirilen 2. Liseler arası Ses Yarışması sizi herhalde gençlik yıllarınıza götürdü. “Ah gençlik ah” dediniz mi?

Sn. Tolga Atakan, Lefkoşa çevre yolunda istimlâk sorununun artık çözüldüğünü açıkladınız. Acaba bu yol trafiğe ne zaman açılacak?  Zira bu yolun trafiğe açılmasını vatandaşlar dört gözle beklemekte.

Sn. Ahmet Savaşan, sizin de söylediğiniz gibi ülkede genel sağlık sigortasının bir an önce yasallaşması şart. Zira tüm vatandaşların her yerde istediği gibi sağlık hizmeti alabilmesi gerek.

Sn. Kemal Köseoğlu, dün bölgenizde maç bir tek Akova’da olduğu için günü bu maçı izleyerek tamamlamışsınız. Ancak keşke maç sizin istediğiniz sonuçla bitseydi de biraz olsun umutlansaydınız.

Sn. Kenan Akın, geçtiğimiz yıl başkanlığını yaptığınız Maraş Gençlik Kulübü’nün maçlarını kaçırmıyormuşsunuz. Dün oynanan Akova maçında da takımınızı yalnız bırakmadığınız görüldü.

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