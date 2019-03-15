Sn. Mustafa Akıncı, liderler olarak bundan sonra yapacağınız ilk toplantıda suçluların iadesi konusunu mutlaka masaya yatırıp çözmelisiniz. Zira Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile aranan katil veya katiller güneye geçmiş olabilirler.

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak bizce en kısa zamanda yapmanız gereken ülke genelinde mobesse sistemini kurmanız olmalı. Zira son yaşanan cinayetin failleri elini kolunu sallayarak ortadan kayboldular.

Sn. Süleyman Manavoğlu, geçtiğimiz akşam yaşanan cinayet olayı ile ilgili Polis teşkilatı olarak çok yönlü çalışmanıza karşın cinayeti işleyen veya işleyenlere henüz ulaşmamanız onların güneye kaçmış olacağını mı gösteriyor?

Sn. Cemal Özyiğit, Milli Eğitim Bakanı olarak dün bir açılıştan ötekine koşmuşsunuz. Ama en güzeli herhalde son gittiğiniz Dr. Fazıl Küçük Şiir, Kompozisyon ve Resim yarışmalarının ödül töreniydi. Zira öğrenciler sizinle fotoğraf çekmek için sıraya girdi.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak 2019 yılı yatırımlarına üç bölgedeki kanalizasyon projesini hayata geçirmekle başlıyorsunuz. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Enver Mamülcü, İŞAD başkanlığınız hayırlı olsun. Son yıllarda hızla büyüyen derneğinizi inşallah daha da ileriye taşırsınız.