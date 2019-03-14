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Sn. Ersin Tatar, dün son yolculuğuna uğurlanan İrsen Küçük’ün cenaze töreni öncesinde parti merkezinizde yapılan törene beklenildiği gibi katılım olmadığı görüldü. Acaba sebebi nedir?

Sn. Filiz Besim, bugün kutlanan Tıp Bayramı inşallah bundan sonrası için sağlık alanında daha güzel gelişmelere vesile olur. Ancak plansızlık bunu öngörmüyor gibi.

Sn. Fikri Ataoğlu, gözünüzdeki probleme rağmen siz de fuardan fuara koşarak ülke turizmi için çalışıyorsunuz. İnşallah bu gayretleriniz olumlu olarak yansıyacaktır.

Sn. Ahmet Sennaroğlu, belediyeniz sınırları içinde bulunan Atatürk Büstü’ne yapılan çirkin saldırıyı biz de kınıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu saldırının fail veya failleri bulunur.

Sn. Barış Burcu, sizin siyasi geçmişinizde CTP dokusu olduğunu hiç bilmiyorduk. Acaba CTP’den kopmanızda neden neydi? Parti içi fikir ayrılığı mı yoksa kişisel problemler mi?

Sn. Fevzi Uçaner, bir Binatlı taraftarı olarak kulüpte yaşanan olumsuz gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gidişat sezon sonu 1. Lig yolcusu olacağınızı gösteriyor. Bunun için de camianın kulübe sahip çıkması gerek.

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