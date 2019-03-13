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Sn. Erkut Şahali, Tarım Bakanlığı olarak 2018 yılı kuraklık ödemelerini tamamlamanız sonrasında bir hayli rahatlamışsınızdır herhalde. Bir de hayvancıların sorunlarına çözüm getirirseniz çok güzel olacak.

Sn. Filiz Besim, Tıp Haftası nedeniyle sağlık alanındaki birlik ve derneklerin yaptığı açıklamalara bakıldığı zaman sağlık alanında ileriye dönük planlamaların olmadığı yönünde. Bu konuda haksız da değiller yani.

Sn. Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Çavuşoğlu ile yaptığınız samimi görüşmeler gösteriyor ki frekanslarınız uyuşmuş gibi.

Sn. Tolga Atakan, trafik güvenliği konusunda artık uzman görüşlerini de harmanlayarak bir çalışma başlatmanızda fayda var. Gelen gideni arattı söylemleri ancak bu şekilde sona erer.

Sn. Haldun Oktay, spor yazarlarından bazılarını Hollanda’ya götürüp oralarda çim incelemesinde bulunmanız, tepkiye neden olmuş. Anlaşılan ayrımcılık olması sıkıntı yarattı.

Sn. Rifat Berkel, geçmiş olsun. İnşallah kısa zamanda toparlarsınız ve ayağa kalkarsınız. İskele’nin size çok ihtiyacı var biliyorsunuz.

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