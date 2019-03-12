Sn. Mustafa Akıncı, merhum Mustafa Serttaş ya da nam-ı değer Tavuri için sosyal medya hesabınızdan taziye yayınlamanız tepkiyle karşılandı. Bu tepkilerin bir yerde haklılığı da var değil mi?

Sn. Tufan Erhürman, devletin kiraladığı yerler için birçok alanda ihaleye çıkılıyor. Bu nedenle Dome Hotel’de sözleşme uzatması dahi olsa da bir ihaleye çıkılması gerekmiyor mu?

Sn. Zeki Çeler, iş güvenliği konusunda ne kadar da titizlikle üzerine gitmeye çalışmanıza karşın bakanlığınız döneminde yaşanan iş kazalarında 9. ölüm de yaşandı. İnşallah bu son olur.

Sn. Dr. Özlem Gürkut, Tıp Haftası nedeniyle düzenlediğiniz basın toplantısında dile getirdiğiniz gibi toplumun sağlık kurumlarına güveni azaldı. Bundan sonrasında bu güvenin geri kazanılması için çaba harcamak gerek.

Sn. Ali Karavezirler, bölgenizde alt yapı çalışmalarını tamamlamanızın ardından artık kültür sanat işlerine ağırlık vermeye başladığınız bildiriliyor. Eee bölgenin bu tür faaliyetlere ihtiyacı var.

Sn. Sanlı Çoban, Beşiktaş’ın son dakikada Japon işi ile galip gelmesi sizi mutlu etmiş olsa gerek. Ama Avrupa yolunda daha birçok engeli aşmanız gerek. Bu arada yeni teknik direktörünüz sizce kim olmalı?