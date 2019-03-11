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Mesajınız Var
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Sn. Tufan Erhürman, Londra’da yaptığınız temaslar ve katıldığınız etkinliklerde gözlemlediğiniz kadarıyla ülkeye dönme niyeti olan Kıbrıslı Türk var mı acaba?

Sn. Filiz Besim, özellikle Girne Akçiçek Başta olmak üzere diğer devlet hastanelerinde de randevu ve sıra alma konusunda vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor. Bizden iletmesi…

Sn. Ersin Tatar, uzun yıllar kader birliği yaptığınız siyasi yaşamımızda önemli bir yeri olan İrsen Küçük’ün vefatı nedeniyle sizin ve partinizin başı sağolsun…

Sn. İsmail Bozkurt, Kıbrıs Türk edebiyat tarihi ile ilgili başlattığınız çalışmalar oldukça güzel. Ülkemiz edebiyatçılarına ışık tutacak ve gelecek nesillere aktarılacak bu eserlere umarız sahip çıkılır…

Sn. Mustafa Zurnacılar, dün gerek köyünüz Yeni Boğaziçi’nin Bedi’s piknik alanında gerekse belediye sınırları içinde olan Alaniçi köyünde yapılan Mart 9’u piknikleri nedeniyle gün boyunca keyifli saatler yaşamışsınız…

Sn. Evrim Mehmet Kamalı, Fenerbahçe’nin Başakşehir’e 2-1 mağlup olması sonrasında tehlike çanlarının daha kuvvetli çalmaya başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada şampiyon Başakşehir diyebiliriz herhalde…

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