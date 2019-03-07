Sn. Tufan Erhürman, önceki gece bir TV kanalında ana muhalefet partisi lideri UBP Başkanı Ersin Tatar ile yaptığınız tartışma size oldukça önemli puanlar kazandırmış gibi görünüyor.

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak hazırladığınız yeni belediyeler reform yasa tasarısı umarız hayat bulur. Zira denetlenmeyen belediyelerin hali ortada.

Sn. Zeki Çeler, özel sektör çalışanlarına yapılmasını ön gördüğünüz aylık katkı konusu anlaşılan o ki hükümetin büyük ortaklarının vetosu nedeniyle rafa kalktı. Yeni projelerinizi bekliyoruz.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, kısa sürede verdiğiniz kilolarla adeta 10 yaş gençleşmişsiniz diyorlar. Acaba bu diyetinizin sırrı nedir? Spor mu yoksa irade mi?

Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi olarak bölgenize kısa zamanda bir kültür merkezi kazandırmanızda fayda var. Zira geçtiğimiz haftalarda Ser-Sad Derneği’nin sahneye koyduğu tiyatro oyununu izlemeye gelenler büyük sıkıntı yaşamış.

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi bölgesi olarak Geleneksel Mart Dokuzu etkinliklerinizi bu yıl yine Bedi’s Piknik Alanı’nda yapıyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.