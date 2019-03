Sn. Erkut Şahali, hayvansal atıklar ve yan ürünlerinin bertarafına ilişkin Şahinler köyünde kurulmaya başlanan tesis gündeme oturdu. Ama bu gibi tesislerin yapılması şart. Zira hayvansal atıkların orta yerde bırakılması çeşitli hastalıklara sebep olabilir.

Sn. Serdar Denktaş, bir kurt politikacı olarak nabza göre şerbet vermeyi çok iyi biliyorsunuz. Bu arada siz de çok iyi biliyorsunuz ki siyasette her an her şey olabilir. Bu nedenle koalisyon ortaklarınızın verdiği sözlere pek güvenmeyin.

Sn. Ayşegül Baybars, göreve geldiğiniz ilk aylarda en kısa zaman içerisinde yeni bir hapishane binasının inşa edileceğini açıklamıştınız. Yeni hapishane binasında acaba son durum nedir?

Sn. Hüseyin Özgürgün, basında çıkan bir röportajınızda aktif siyasete ara verdiğinizi ifade ettiniz. Ancak geçtiğimiz hafta katıldığınız UBP çalıştayında tam aksi yönde konuşmuştunuz. Bu tezatlığın sebebi nedir? Bu arada yeniden baba olmanın keyfini sürüyorsunuz herhalde.

Sn. Kutlay Erk, geçtiğimiz akşam katıldığınız panelde Ergün Olgun’un federalizm karşıtı görüşlerini çürütmek için oldukça terlemişsiniz. Ee tabii kurt bir diplomatla mücadele etmek kolay değil.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak sanat merkezinizin bünyesindeki Tiyatro Kulübü bugün ilk oyunlarıyla seyirci karşısına çıkıyorlar. Anlaşılan alt yapı yatırımları sonrasında artık kültürel faaliyetlere önem vermeye başladınız.