Sn. Tufan Erhürman, Çarşamba günü gideceğiniz İngiltere’de Kıbrıs Türk toplumu kuruluşları ile yapacağınız temaslar Londra’da merakla bekleniyormuş. Acaba oradaki Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız için bir açılım yapılacak mı?

Sn. Fikri Ataoğlu, turizm sektörünün iki önemli kuruluşunun dün yaptığı basın toplantısında 2019 hatta 2020 yılı için hiç olumlu görüşler belirtmediler. İnşallah beklentilerin aksine turizmde iyi gelişmeler yaşanır.

Sn. Dimağ Çağıner, turizm sektörü olarak hükümete yaptığınız uyarılar inşallah dikkate alınır. Zira sizin de dediğiniz gibi ülkemiz için turizm sektörü önemli bir lokomotif.

Sn. Özdil Nami, Kıb-Tek’in gerekli görülen yeni jeneratör alımları için çalışmalara devam ediyormuşsunuz. İnşallah maliyeti düşük jeneratörlerin alımı yapılır ve elektriğe zam düşük olur.

Sn. Hasan Ecer, takımınız Galatasaray’ın Erzurum’da kaybettiği puanlar sonrası şampiyonluğa havlu attı diyebilir miyiz? Yoksa daha çok maç var mı diyorsunuz?

Sn. Hasan Sertoğlu, son haftalarda gerek saha içinde gerekse tribünlerde artan şiddet olayları konusunda sert önlemler alınması gerekiyor gibi. Zira birilerinin canı yanmadan önlemler almakta fayda var.