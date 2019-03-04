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Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığınız döneminde ülkeye kazandırdığınız birçok kültürel eser ülke turizmi adına çok önemli gelişmeler. Bunun son örneği ise İskele Kültür Evi oldu.

Sn. Cemal Özyiğit, okullarımızda yaşanan eksikliklerin tespiti için yaptığınız ziyaretleri hızla tamamlayarak gelecek eğitim yılına okulların eksiksiz girmesi için planlamaları yapıyorsunuz herhalde. Allah kolaylık versin.

Sn. Özdil Nami, Güney Kıbrıs MEB’i içindeki Glafkos hedefindeki sondaj çalışmasında tespit edilen gaz ilerisi için önemli bir kazanım değil mi?

Sn. Kudret Özersay, İTT toplantılarında ülkemize uygulanan ambargoların artık son bulması için bir açılım yapılması konusunda gelişme oldu mu? Yoksa geçmişte olduğu gibi yine söz verildi.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak artık belediye sınırları içerisinde yatırım yapmaya sıra geldi herhalde. Çünkü gerek tahsilat gerekse diğer yönlerden maddi durum iyileşme yolunda.

Sn. Sanlı Çoban, hem Gönyeli’nin mağlup olması hem de Beşiktaş’ın berabere kalması nedeniyle hafta sonunuz adeta kararmış. Ama siz de biliyorsunuz ki futbolda her zaman kazanılacak diye bir durum söz konusu değil.

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