Sn. Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı yürüttüğü sondaj çalışmaları çerçevesinde Glafkos kuyusunda ortaya çıkan tahmini gaz miktarı oldukça büyük olarak nitelendirildi. Bunun anlamı güneyin gaz satacağı için bir anlaşmaya yanaşmayacağı mı?

Sn. Ali Murat Başçeri, Büyükelçilik görevinize başladıktan sonra, birçok alanda temaslarda bulunarak önemli bilgiler topladığınız görülüyor. Umarız ilerleyen günlerde halk adına önemli çalışmalara katkıda bulunacaksınız.

Sn. Erkut Şahali, hayvancıların Lefkoşa’ya gelişinin engellenmesi sonrasında dün eylemlerini askıya aldıklarını açıklaması sizi biraz olsun rahatlatmış olmalı. Ancak bizce hayvancıların sesine kulak vererek onlara destek vermenizde fayda var.

Sn. Özdil Nami, dün katıldığınız çalıştayda kişi başına düşen milli gelirin 14 bin Dolar olduğunu ifade ettiniz. Acaba bu rakam 300 bin kişiye mi yoksa Serdar Denktaş’ın açıkladığı 800 bin kişilik nüfusa göre mi?

Sn. Yenal Senin, geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir açıklamada, koalisyon hükümeti sona ermesi durumunda Halkın Partisi olarak UBP ile görüşebileceğinizi belirttiniz. Acaba bu konuda parti konsensüsü var mı?

Sn. Koral Bozkurt, takımınız MTG için bundan sonraki haftalar hata kaldırmayacak haftalar olacak. Bu nedenle evinizde oynayacağınız zorlu maç öncesinde futbolcularınızı uyarmanızda fayda var.