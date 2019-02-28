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Sn. Tufan Erhürman, gelecek nesiller için değişimin şart olduğunu dile getirdiniz. Ancak bu değişimin en baştan başlaması gerekiyor. Allah kolaylık versin.

Sn. Serdar Denktaş, dün yaptığınız açıklamada ülkede nüfusun 800 bin civarında olduğunu ifade ettiniz. Eğer bu rakam doğruysa ülkede kişi başına düşen milli gelir yerlerde sürünüyor demektir.

Sn. Tolga Atakan, 2020-21 yıllarında Ercan’da yolcu hedefinin 5 milyon olduğunu açıkladınız. Eee yeni yatırım bitmesiyle bu havaalanının maliyeti ancak o sayıya ulaşmasıyla karşılanabilir.

Sn. Mustafa Naimoğluları, anlaşılan o ki hayvancıların pek fazla eylem yapma niyetinde olmadığı görülüyor. Zira niyet olsaydı çoktan Lefkoşa’ya ulaşabilirdiniz.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nde göreve başlayalı daha 8 ay olmasına karşın her yönüyle canlı ve bölgeye hizmet veren bir belediyecilik anlayışıyla çalışmanız çok takdir ediliyor.

Sn. Hüseyin Ekmekçi, takımınız Trabzonspor’un kupada Ümraniyespor’a yenilerek elenmesi moralinizi bozmuş. Eee bu yıl 1. Lig takımlarına diş geçirmek zor. Baksanıza Hatayspor da Galatasaray’ı az daha eliyordu.

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