Sn. Mustafa Akıncı, dün yapılan görüşmede Rum lider Anastasiadis ile üç tane güven artırıcı önlem konusunda anlaşma sağlanması güzel bir ilerleme. İnşallah ilerleyen günlerde daha fazla ilerleme sağlanır.

Sn. Erkut Şahali, hayvancılarla anlaşamamanız nedeniyle bugün yapacakları eylemler öncesinde, sizden sert bir uyarı geldi. Anlaşılan o ki bu sefer Bakanlığın çevresine bile yaklaştırılmayacaklar. Allah kolaylık versin.

Sn. Kudret Özersay, Bakanlığınız önündeki yolda oluşan lukocuk her geçen gün büyüyor. Bu lukocuğu kapatmak için belediyeden bir yarım talep etmenizde fayda var.

Sn. Ayşegül Baybars, belediyeler reformu için bu yıl içinde çalışmanın tamamlanmasını hedeflediğinizi açıkladınız. Yavaş yavaş olsun ancak sorunsuz olsun iyidir.

Sn. Mehmet Harmancı, belediye olarak pet şişe toplama kampanyasına vatandaşların ilgisi oldukça yoğunmuş. Ancak vatandaşlar belediyeden bez çantaları almayı bekliyormuş.

Sn. Aytuğ Türkkan, takımınız Beşiktaş’ın derbide ilk devreyi 3-0 önde kapamasına karşın ikinci devrede üç gol yemesinin nedeni sizce nedir? Rehavet mi taktiksel bir hata mı?