banner255
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
2 0
UKÜ, kraliçesini buldu
UKÜ, kraliçesini buldu
89 0
 
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
21 0
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
29 0
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
18 0
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
109 0
Bu araç kaç kişilik
Bu araç kaç kişilik
20 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

banner262
Mesajınız Var
banner215

Sn. Mustafa Akıncı, dün yapılan görüşmede Rum lider Anastasiadis ile üç tane güven artırıcı önlem konusunda anlaşma sağlanması güzel bir ilerleme. İnşallah ilerleyen günlerde daha fazla ilerleme sağlanır.

Sn. Erkut Şahali, hayvancılarla anlaşamamanız nedeniyle bugün yapacakları eylemler öncesinde, sizden sert bir uyarı geldi. Anlaşılan o ki bu sefer Bakanlığın çevresine bile yaklaştırılmayacaklar. Allah kolaylık versin.

Sn. Kudret Özersay, Bakanlığınız önündeki yolda oluşan lukocuk her geçen gün büyüyor. Bu lukocuğu kapatmak için belediyeden bir yarım talep etmenizde fayda var.

Sn. Ayşegül Baybars, belediyeler reformu için bu yıl içinde çalışmanın tamamlanmasını hedeflediğinizi açıkladınız. Yavaş yavaş olsun ancak sorunsuz olsun iyidir.

Sn. Mehmet Harmancı, belediye olarak pet şişe toplama kampanyasına vatandaşların ilgisi oldukça yoğunmuş. Ancak vatandaşlar belediyeden bez çantaları almayı bekliyormuş.

Sn. Aytuğ Türkkan, takımınız Beşiktaş’ın derbide ilk devreyi 3-0 önde kapamasına karşın ikinci devrede üç gol yemesinin nedeni sizce nedir? Rehavet mi taktiksel bir hata mı?

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.